Die WgiR will Klarheit und stellt Antrag auf Beendigung der Fusionsgespräche mit Walkenried und Aufhebung des Verzichtes auf eine Bürgermeisterwahl 

Auf der jüngstenInformationsveranstaltung (10.07.2020) für einezwischen Bad Lauterberg und Walkenried wurde ein enger Zeitplan für das weitere Vorgehen bis hin zum Kabinettsbeschluss zur Einbringung in den Landtag, anschließende Beratungen im Landtag und Verabschiedung des Fusionsgesetzes vorgelegt.Die Fraktion der(WgiR) bezweifelt weiterhin dieund auch diefür die derzeitig laufenden Verhandlungen. Beispielsweise hat der Rat von Walkenried einen Beschluss für die Verhandlungen mit Bad Lauterberg gefasst. Auch bei den Sondernutzungs- und Kindergartengebühren haben andere Stadt-und Gemeinderäte Erleichterungen für die Bürger und Gewerbetreibende beschlossen. Nur Bad Lauterbergs Verwaltungsspitze möchteeinenUnd auch wenn bei derInformationsveranstaltung desmit Vertretern desam 04.03.2020 in Göttingen bereits schon die Möglichkeit für eine Zweierfusion aufgezeigt wurde, die dafür angeführte und nötige „sieht diein keiner Weise als gegeben an. Deshalb stellt diefür diedenZudem hat man große Zweifel daran, dass einin Bad Lauterberg nicht mehr stattfinden darf, weil in der Fragestellungsteht. Dem entgegen aber soll der Beschluss - Gespräche mit "Bad Sachsa UND Walkenried" zu führen,weiter gelten. Dasmuss ein Ende und die Bürger sollen Klarheit haben!!In einemzur nächsten Ratssitzung, beantragt dieden am 14. Mai 2019 gefassten Beschluss aufeines Hauptverwaltungsbeamten aufzuheben. Wie diedazu in der Begründung anführt, hat der Rat der Stadt Bad Lauterberg für die Bildung der sogenannten Südharzfusion zwischen Bad Lauterberg, Walkenried und Bad Sachsa auf die Wahl eines neuen Hauptverwaltungsbeamten für die Dauer der zu führenden Fusionsgespräche verzichtet und dessen Amtszeit für diesen Zeitraum verlängert.Da durch den Bürgerentscheid in Bad Sachsa einegetroffen wurde, die die Beendigung der Fusionsgespräche zur Folge hat, ist auch der Grund für eine AmtszeitverlängerungSollte der Rat die Aufhebung der Amtszeitverlängerung beschließen, dann müsste innerhalb von sechs Monaten die Wahl für das Amt des Bürgermeisters durchgeführt werden.Und dass ist aus Sicht derauch dringend angesagt. Es ist weder dem Amt würdig, noch für die Zukunft von Bad Lauterberg förderlich, den derzeitigen Bürgermeister wegen der Ausnahmeregelung "Fusionsgespräche" noch weiter im Rathaus zu beschäftigen.Bereits nach demundvom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Göttingen, in dem deutlich vonbei den drei Baumaßnahmen Lutterbergschule, Grundschule und neues Rathaus, sowie bei Verkäufen die Rede ist, hätte der Rat schon reagieren müssen. Und schon aktuell zeichnet sich jetzt bei einereine Kostensteigerung ab.Pressemitteilung Nr. 69 der Wählergruppe im Rat vom 19.07.2020