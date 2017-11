CDU und WgiR bilden große Gruppe im Rat der Stadt Bad Lauterberg

Trotz anfänglicher Anzeichen dafür, dass dieund dienach der Kommunalwahl 2016 wiederagieren, gab es auch Gespräche und ein gegenseitigeszwischen derund derSchon bei diesen ersten Gesprächen, welche die beidenundimmer wieder gegenseitig suchten und vereinbarten zeigte sich, dass sie beigar nichtDieses alte Sprichwort mag der Schlüssel bei den konstruktiven Gesprächen gewesen sein, welcher es ermöglichte ohne Vorbehalte miteinander zu reden. Dabei allerdings war es wohl für beide Seiten noch nicht denkbar, im Rat der Stadt eine Gruppe zu bilden.für eine abgestimmte Zusammenarbeit war aber letztlich derderDieund dasüber dasderwar so groß, dass unmittelbar nach dieser Ratssitzung die Stühle der Fraktionen vonundan einem Tisch zusammengestellt wurden. Zeitnah folgten weitere Gespräche, welche am 15.11.2017 zu dembeider Fraktionen für eine Gruppenbildung führten.Mit Blick auf die zukünftig vorhandene Einstimmenmehrheit handelt es sich nicht gerade um eine „Große Gruppe“. Zwar lag die WgiR bei der Kommunalwahl 2016 sogar noch vor der SPD und zog mit fünf Sitzen in den Stadtrat ein, aber an den Begriff Große Gruppe müssen sich die Gruppenmitglieder aus der WgiR-Fraktion wohl erst noch gewöhnen.Und auch die SPD sollte dies tun. Anstatt keine Gelegenheit auszulassen, die WgiRoder durch ihnen nanzugreifen und schlecht zu reden, sollten sie besser ihr eigenes Handeln kritisch überprüfen.Zu behaupten, dass die anderen Fraktionen gegen die SPD und den Bürgermeister sind, mag sicherliches entspricht aber indenDie am 15.11.2017 getroffenezwischen derund derist eindeutig aus der Notwendigkeit entstanden, dass Bad Lauterberg dringend eineim Rat braucht. Dasparteipolitische Taktieren derund ihresmuss beendet und eine gemeinsame, sachorientierte Zusammenarbeit im Rat wieder hergestellt werden. Die SPD ist ausdrücklich aufgefordert, sich daran zu beteiligen.Bei Anwohnern Hoffnungen zu wecken und ihnen gegenüber Versprechen zu äußern, die der Rat dann erfüllen soll, ohne dass er je darüber abschließend in seinen Gremien beraten hat, ist mit Zusammenarbeit allerdings so nicht gemeint.Mit freundlichen GrüßenPressemeldung der WgiR vom 15.11.2017