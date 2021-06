Bürgerinitiative ( BI ) Bad Lauterberg wählt Kandidaten für Stadtrat Bad Lauterberg und Kreistag Göttingen

Die Mitglieder der Bürgerinitiative ( BI ) Bad Lauterberg e. V. trafen sich vor Kurzem, um in den Räumlichkeiten des Hotels RIEMANN die Kandidaten für die kommende Kommunalwahl zu bestimmen, wie die BI in ihrem Pressebericht mitteilt.wurde zum Spitzenkandidaten gewählt. Aufgrund der immer noch bestehenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie habe man sich entschlossen, auf die Einladung externer Gäste zu verzichten, zumal der Zugang zu dieser Aufstellungsversammlung ohnehin BI-Mitgliedern und Kandidaten vorbehalten blieb. Die Auflagen zur Durchführung einer politischen Veranstaltung, in inneren Räumlichkeiten, konnten so beachtet werden.Nach kurzem Abriß über die Tätigkeiten der BI als Verein und politische Fraktion im Rat der Stadt Bad Lauterberg, in der vergangenen Wahlperiode, durch den 1. Vorsitzenden Klaus Richard Behling, hatten die Bewerber für Stadt- und Kreistagswahl Gelegenheit, sich den Anwesenden vorzustellen und ihre Ziele für für Bad Lauterbergs künftige Kommunalpolitik zu formulieren. Einhellig gelang man zu der Auffassung, daß man sich in Bad Lauterberg wieder ein mehr an Miteinander der politisch Agierenden wünsche. Die von Einigen offenbar gezielt propagierte Kritik an Allem und Diffamierung einzelner Personen des politischen Lebens, wie es in der jüngsten Vergangenheit zu beobachten war, sei nicht zielführend für eine gute, kommende Kommunalpolitik im Rat der Stadt. Kritik sollte immer konstruktiv und sachbezogen sein, so Behling.In schriftlicher und geheimer Wahl wählten die die stimmberechtigten Mitglieder dann ihre Kandidaten, welche in der durch die Versammlung festgelegten Reihenfolge, für die Kommunalwahl kandidieren werden. Zuvor wählten die anwesenden BI-Mitglieder Helmut Lindenberg zum Wahl- und Versammlungsleiter. Ihm wurden zwei weitere, nicht kandidierende, BI-Mitglieder als Assistenz zur Seite gestellt.Für den Stadtrat Bad Lauterberg im Harz kandidieren nunmehr: 1.) Klaus Richard Behling, 2.) Rainer Eckstein, 3.) Marko Luthin, 4.) Wilfried Spillner, 5.) Traute Heydorn, 6.) Bernd Thomas, 7.) Jan-Boy Dietrich, 8.) Jessica Kilian, 9.) Daniel Köhler, 10.) Mario Mellnik, 11.) Dr. med. Evelyn Mühlberg-Seck, 12.) Hubert Gralla.Für den Kreistag Göttingen kandidieren: 1.) Klaus Richard Behling, 2.) Rainer Eckstein, 3.) Wilfried Spillner.Klaus Richard Behling bedankte sich bei allen BI-Mitgliedern für das ausgesprochene Vertrauen und blickt zuversichtlich in den bereits laufenden Wahlkampf. Zum Thema Bürgermeisterkandidatur äußerte sich Behling, daß man sich seitens der BI entschlossen habe, keinen eigenen BM-Kandidaten aufzustellen. Zum Einen gibt es bei bislang vier Kandidaten genügend Auswahlmöglichkeiten für dieses wichtige Amt, zum Anderen könne man seitens der BI feststellen, daß auch fachkompetente und geeignete Bewerber zur Wahl stehen. Im Kreistag wolle die BI wieder eine Stimme sein, welche die Interessen Bad Lauterbergs und des Südharzes im Fokus behält und die Belange der Bewohner dort vertritt. Ganz im Sinne des bereits 1977 aufgestellten BI-Motto's " Bürger helfen ihrer Stadt ". Leider hatte die BI Bad Lauterberg den Einzug in den jetzigen Kreistag nur sehr knapp verpasst. Um so mehr ein Ansporn, auch dort wieder vertreten zu sein, äußerte sich Behling abschließend.