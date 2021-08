Bürgerinitiative (BI) Bad Lauterberg stellt Wahlziele zur Kommunalwahl vor

Unsere Kommunalpolitik

W i r m ö c h t e n f ü r d i e Z u k u n f t :

- Die Abschaffung der Straßenausbaugebühren, weil ungerecht und unsozial- Verbesserungen im öffentlichen Verkehrsgeschehen der Oberen Hauptstraße ( B 27 )- Erhalt und Pflege unseres, nach wie vor, schönen Stadtbildes und des Kurparksals Naherholungsziel für unsere Einwohner(innen) und Besucher unserer schönen Stadt- Erneuerung der merkbar defekten Straßensubstanz, und das auch in den Ortsteilen- Aktive Förderung des ehrenamtlichen Engagements, insbesondere für die Vereine undVerbände im Kernstadtgebiet und in den Ortsteilen- Bezahlbares Bauland für junge Familien und Nutzung des vorhandenen Potentials zurWohnraumbeschaffung- Kommunale Förderungsmaßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzsituation- Konstruktives, gemeinsames Handeln der Agierenden, statt ständiger Kritik an Allem- Weitere Förderung und Ausbau der städt. Kinder- und Jugendarbeit und dadurch nochmehr Kinderfreundlichkeit in unserer schönen Stadt- Eine behinderten- und altengerechte, barrierefreie, Gestaltung der Verkehrswege- Schaffung neuer ( öffentlicher ) Begegnungsstätten für Alle- Insgesamt eine gute öffentliche Daseinsvorsorge und eine bürgernaheStadtverwaltung mit gut qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern- Einen neuen öffentlichen Treffpunkt als Naherholungsziel für unsere Mitbürgerinnenund Mitbürger im schönen Ortsteil Bartolfelde ( evtl. im dortigen Steinbruch )