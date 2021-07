BI-Bürgerveranstaltung zum Thema Kommunalwahlen

Als Gäste werden vom BI-Vorsitzenden,, der Bad Lauterberger Bürgermeister, aus Göttingen der Kreisrat, Pastorvon der Paulus-Kirchengemeinde Bad Lauterberg, sowie der neu gewählte 1. Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes Osterode am Harz,, erwartet.Uns ist es wichtig, die Meinung der Bürgerinnen und Bürger abzufragen und ohne vorgeprägten Vorstellungen in eine offene Diskussion zu gehen, so Behling weiter. Natürlich verfüge auch die BI, als politische Kraft, über Ideen und Vorstellungen, welche sie bereits als Wahlziele und Aussagen zum Kommunalwahlkampf formuliert habe. Es ist und gelungen, für die Stadtratswahlen in Bad Lauterberg, aber auch für die Wahl zum Kreistag Göttingen, Bewerberlisten aufzustellen, welche den Querschnitt unserer Bevölkerung wiederspiegeln und durch kompetente Kandidaten(innen) ein Angebot an die Wählerinnen und Wähler machen. Wichtig ist uns, stellt Vorsitzender Behling fest, daß wir ohne persönlichen "Angriffe" und Diffamierungen auskommen, sondern eine Gedankenaustausch auf der Sachebene führen. Getreu unserem alten Motto: " Bürger helfen ihrer Stadt ". In einem demokratischen Miteinander, auf der Basis des gegenseitigen Vertrauens und im Sinne einer machbaren, aber trotzdem zukunftsorientierten Politik für Bad Lauterberg und den Südharz.Coronabedingt kann es zu einer Einschränkung der Besucherzahl kommen. FFP2- oder medizinische Nase-Mund-Schutzmasken sind mitzuführen. Das Hygienekonzept des Hauses ist zu beachten.