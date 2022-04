Anträge – Ratssitzung: Straßensanierung und Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung

Bad Lauterberg. Fast alle unserer Straßen befinden sich in einem sehr schlechten, teilweise sogar in einem verkehrsgefährdenden Zustand. Noch im Wahlkampf wollten alle Gruppierungen daran etwas ändern. Konsens herrschte auch darüber, dass dringend eine fachgerechte und effektive Unterhaltung erfolgen und die Sanierung einer Reihe von Straßen in „Angriff“ genommen werden muss.

schlimm und ungerecht

Die jahrelange Vernachlässigung bei unserer Straßenunterhaltung darf nicht zu Lasten der Anlieger gehen. Deshalb gehört die Straßenausbaubeitragssatzung umgehend abgeschafft.



Schenkung annehmen

Doch bis jetzt ist weder einegeplant, die den fortschreitenden Verfall der bituminösen Straßenoberflächen stoppt, noch sind dringendvorgesehen. Abgesehen von kleineren Abschnitten im nicht nachhaltigen DSK-Verfahren passiert nichts.Nein man orientiert sich mehr und mehr an der unverändertund sich. Ein bisschen Brückensanierung im laufenden Jahr ist nach Ansicht der WgiR aber zu wenig. Es müssen Wege gefunden werden, wie wir unser Straßen- und Wegenetz wieder in Ordnung bringen. Die Feststellung allein, dass viele Straßen schon einerbedürfen und für diedann dieherangezogen werden könnten, findet die WgiRIm Gesetz wurde diesbezüglich vom Niedersächsischen Landtag inzwischen auch eine Änderung eingefügt, die auch eine Finanzierung für den Straßenausbau überermöglicht. Damit besteht die Möglichkeit in der Finanzplanung auch Investitionen in die Infrastruktur aufzunehmen. Sorgen wir also dafür, dass Gäste in unserer Stadt nicht auf einenangewiesen sind und unsere Anlieger nicht die Versäumnisse bei der Straßenunterhaltung bezahlen müssen.Der Grundstückseigentümer in der Bartolfelder Straße 33 möchte der Stadt Bad Lauterberg einen, damit der unbefestigte Gehweg ausgebaut werden kann. Auf dem dortigen Bürgersteig stand bis vor einigen Jahren ein abbruchreifes Haus, welches inzwischen beseitigt wurde. Der neue Eigentümer möchte klare Eigentumsverhältnisse, so dass der dort nur einseitige vorhandene Gehweg fürund besonders fürdurchgängig und in ausreichender Breite hergestellt werden kann.Ein weiterer Bericht zu den Anträgen an den Stadtrat folgt!Pressemeldung Nr. 5 vom 07.04.2022