Anträge für Lüfteranlagen und die Aktivierung der Sirenen müssen umgehend gestellt werden, so die "Wählergruppe im Rat"

Bad Lauterberg. Die Fraktion der „Wählergruppe im Rat (WgiR)“ hat ihre Ratsarbeit noch nicht eingestellt. Sie hat aktuell darum gebeten, den Rat der Stadt einzuberufen, um zeitnah zwei Beschlüsse zu fassen.

Mit dermöchte dieerreichen, dass die Verwaltung beauftragt wird, sich um die aktuell angekündigtenfür die Beschaffung von Raumlüfter-Anlagen zu bemühen und diese für dieauch zu beantragen.Diehält das auch vor dem Hintergrund, dass noch nicht konkret festgelegt ist, wie die Antragsverfahren genau laufen sollen und welche Lüfteranlagen gefördert werden, trotzdem für sinnvoll und notwendig, um rechtzeitig unserendecken zu können. Wichtig war derschon bei ihrem ersten Antrag für die Ausstattung der Grundschule mit Lüftern, dass diesteht und ein Unterricht in voller Präsenz möglich ist.Warum allerdings die Mitglieder derim Kreistagder weiterführenden Schulen gestimmt haben, aber derenvon Bad Lauterberg und sogar dergegen eine Ausstattung der Grundschule mit Raumlüftern gestimmt haben, das kann wohl schlicht nur daran gelegen haben, dass dergestellt wurde. Schade, dass parteiliche oder persönliche Interessen auch bei solchen Entscheidungen scheinbar vorrangig sind.

Mit dem zweiten Beschlussantrag möchte die WgiR erreichen, dass die vorhandenen Sirenen mit zusätzlichen Alarmierungsmöglichkeiten ausgestattet und die Möglichkeit der Auslösung im Katastrophenfall sofort durch die Leitstelle erfolgen kann.

Fehlende Sirenen sollen umgehend ersetzt und die Katastrophenschutzpläne geprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden.Die schlimmen Überschwemmungen in den unterschiedlichsten Teilen unseres Landes haben deutlich gezeigt, dass Katastrophenfälle schneller und häufiger auftreten, als wir uns das noch in den letzten Jahren vorstellen konnten. Auch Bad Lauterberg liegt in einem Tal durch das ein Flussbett verläuft. Und auch hier staut eine Talsperre eine riesige Menge Wasser auf.Sicher ist es gut und vernünftig, auf einen solchen oder ähnlichen Katastrophenfall vorbereitet zu sein. Und auch wenn wir nicht in einem typischen Überschwemmungsgebiet liegen, so können doch auch hier durch plötzlichen Starkregen große Wassermassen für Probleme sorgen.Vermutlich wird es so sein, dass wir dasgenauso schlecht vorbereitet beginnen müssen, wie es beim Abgelaufenen auch der Fall war.undwurdenHandeln ist das Gebot der Stunde! Eine Pandemie oder ein Unglück lassen sich nicht vertrösten. Und so hofft die WgiR darauf, dass der Bürgermeister zu einer Ratssitzung einlädt.Pressemitteilung Nr. 84 der Wählergruppe im Rat vom 21.07.2021