Wasser ist doch einfach nur Wasser - Oder etwa doch nicht?

Quellwasser gibt es in vielen unterschiedlichen Qualitäten. Die ursprünglichste, reinste Form bringt das sogenannte „Artesische Tiefenquellwasser“ mit sich, welches aufgrund seines hohen Reinheitsgrades sowie hoch-energetischen Zustandes als besonders förderlich für das Wohlbefinden gilt. Bei Tiefenquellwasser sickert das Wasser über Jahrzehnte Kilometer tief durch unzählige Gesteinsschichten und wird von Verunreinigungen aller Art befreit. Viele Jahrzehnte später steigt das Wasser wieder auf und wird durch ständige Verwirbelung in den physikalisch feinstmöglichen Zustand gebracht und tritt aus eigener Kraft, ohne Druck, als gereiftes Wasser zu Tage. Genau das schmeckt man eben auch!Sie würden unser Energie Quellwasser gerne einmal ausprobieren - haben aber keine Möglichkeiten oder Zeit, sich dieses abzuholen? - Kein Problem!Nutzen Sie doch einfach unseren bequemen Lieferservice. Ab 30 Liter Abnahmemenge sogar kostenfrei (Umkreis 20 km). Sprechen Sie uns einfach an oder schreiben Sie eine kurze Nachricht.LauterGesundheitMichael WaldSebastian-Kneipp-Promenade 27a37431 Bad LauterbergTel. 05524 - 8676159Mobil. 0160 - 6031950info@legacy-team.info