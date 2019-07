Erste Spendenaktion 2019 für den Tierschutzverein Bad Lauterberg erfolgreich beendet

Die erstefür denkonnte am ersten Juli-Wochenende erfolgreich abgeschlossen werden.undkonnten einen vollmitn wieusw. bei dern des Tierschutzvereinsn der Sebastian-Kneipp-Promenade entladen.Zusammen gekommen sind die Geschenke für den Tierschutzverein nach einem Aufruf auf der Facebookseitedurch zahlreiche Geld und Sachspenden. Wie dazu Marion Pierschel und Janet Masurat erläuterten, wird der Internetspendenaufruf zweimal jährlich durchgeführt und fand inzwischen zum 8. Mal statt. Insgesamt beteiligten sich diesmal 18 Tierfreunde, die Geld-und Sachspenden im Wert vonzur Verfügung stellten.Wieseit 1994 Vorsitzende des Tierschutzvereins Bad Lauterberg, dankend und gerührt ergänzte, ist es ganz großartig, dass einige Tierfreunde im Gedenken an unser verstorbenes Vereinsmitglied Frauregelmäßig derartige Spendenaufrufe starten und um Hilfe für notleidende Tiere bitten. Es ist uns eine große Motivation, soin diesem Sinne weiter für unsere Tiere zu sorgen.Das Aufgabengebiet des bereits 1938 gegründeten Tierschutzvereins Bad Lauterberg, so die Vorsitzende, ist sehr umfangreich, fungiert der Verein doch als offizielle Fundtierbehörde für Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde und Osterhagen. In Obhut genommen werden alljährlich etwaundsowie zahlreiche Kleintiere. Aktuell betreut der Tierschutzvereinund, die allesamt auch gern an Tierfreunde abgegeben werden. Um die Katzen bestmöglich zu versorgen, hält die Vorsitzende auf ihrem privaten Anwesenundvor. Zudem verfügt der Verein über einesowie mehrerefürWir bemühen uns, soabschließend, in sensibler Weise den Tieren in Notsituationen zu helfen, deshalb gebührt allen Spendern und Unterstützern des Tierschutzvereins ein herzlicher Dank. Besonders freuen würde sich der Tierschutzverein, wenn sich einigemelden würden, die dem Verein bei der Versorgung und Tierpflege aktiv unterstützen würden.Text und Fotos: