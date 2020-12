Weihnachtspendenaktion für den Tierschutzverein Bad Lauterberg erfolgreich beendet 

Bad Lauterberg (bj). Die Bescherung beim Tierschutzverein Bad Lauterberg und Umgebung e.V. hat in diesem Jahr bereits am Samstag vor dem 4. Advent stattgefunden. Marion Pierschel und Janet Masurat konnten zwei vollbeladene Pkw mit Futter, Sachspenden wie Kratzbäume, Katzentoiletten, Betten, Futternäpfe, Spielzeug, usw. bei der Vorsitzenden des Tierschutzvereins Helga Brille in der Sebastian-Kneipp-Promenade entladen.

Zusammen gekommen sind die Geschenke für den Tierschutzverein nach einem Aufruf auf der Facebookseite. Wie beiden Organisatorinnenl unddazu anmerkten, fand derinzwischen zumstatt. Wegen der Corona-Pandemie fiel in diesem Jahr die Sommerspendenaktion aus.Insgesamt beteiligten sich diesmal, die Geld-und Sachspenden im Wert von etwazur Verfügung stellten.Wieseit, bei der Übergabe anmerkte, ist es ganz großartig, dass einige Tierfreunde im Gedenken an unser verstorbenes Vereinsmitglied Frauhin und wieder derartige Spendenaufrufe starten und um Hilfe für notleidende Tiere bitten. Wir sind sehr dankbar und in, so, dass zahlreiche Tierfreunde zu Weihnachten an das Wohl der Tiere denken. Müssen doch aktuell 70 Katzen, 2 Hunde, 4 Kaninchen und 2 Nymphen Sittiche durch den Tierschutzverein betreut werden, die allesamt gern an Tierfreunde abgegeben, bzw. vermittelt werden. Untergebracht sind die zahlreichen Katzen in sechs Katzenhäusern mit Auslauf. Zudem hat der Tierschutzverein noch ein „Domizil“ für ältere Tiere, deren Besitzer verstorben sind. Liebevoll werden hier Katzen mit einem Lebensalter zwischen 15 und 25 Jahren bis an ihr Lebensende versorgt. Für Hunde wird ein weiteres Gebäude mit Freilauf vorgehalten. Neu in diesem Jahr, so die Vereinsvorsitzende, ist ein weiteres Außengehe, welchesnach seinen Vorstellungen in unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit baute. Besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang einer Sponsorin, die die Kosten für das neue Gehege übernahm.Das Aufgabengebiet des bereitsgegründeten Tierschutzvereins Bad Lauterberg ist sehr umfangreich, fungiert der Verein doch alsfür Bad Lauterberg, Barbis, Bartolfelde und Osterhagen.Abschließend dankteallen eundsowie derund dendesfür die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.