Musikverein "Barbiser Straßen-Musikanten" hielt Jahreshauptversammlung ab

Zum lin ihremin derführten dieam Freitag ihre Hauptversammlung durch. Weil der Abriss des Gebäudekomplexes bevorsteht, steht ein Umzug an. Die Stadtverwaltung hat mit der Musikkapelle vereinbart, ab nächsten Monat wieder ins frühere Vereinsdomizil im ehemaligen Barbiser Rathaus umzuziehen. Die Räume im früheren Verwaltungsgebäude zu räumen, war 2009 wegen seinerzeit bestehender städtischer Verkaufsabsichten dem Musikverein nahegelegt worden.Derberichtete über ein miterfolgreiches Jahr 2018 und dankte allen aktiven Mitgliedern dafür. Besonderen Dank richtete er anfür seinen unermüdlichen Einsatz rund ums Vereinsheim sowie den Musikern, die bereit waren, mit ihren Pkw den Vereinsanhänger zu Auftrittsterminen zu ziehen.Neben dem nun bevorstehenden Umzug des Vereinsheims stellte Heitmüller in seinem Ausblick auf 2019 den vorläufigen Stand zu einem musikalischen Sommerfest vor, das gemeinsam mit anderen Vereinen für den Spätsommer in Planung ist. Er informierte über den Wegfall eines langjährigen festen Termins; dasder St. Petri-Gemeinde werde nicht mehr stattfinden. Auch das Konzert zur, das erstmals 1999 stattfand und seitdem jedes Jahr von den BSM veranstaltet wurde, wird wegen nur mäßigen Zuspruchs in den letzten Jahren wegfallen.rug den Kassenbericht vor und sprach von einem wirtschaftlich guten Jahr, der musikalische Leiter Ralf Lips fügte seinem Dank an die Mitmusiker eine Mahnung zu gesteigerter Disziplin an.Für treue Mitgliedschaft bei den BSM wurden die fördernden Mitgliederund(jeweils 20 Jahre) sowie(15 Jahre) geehrt.Da Wahlen zum kompletten Vorstand anstanden, wählte die Versammlung zunächstzum Wahlleiter. Jeweils einstimmig wurden dannundwiedergewählt,wurde als Nachfolger vonins Amt desgewählt. Zur 1. Kassenprüferin rücktauf, zum 2. Kassenprüfer wurdegewählt.Anschließend bestätigte die Versammlung in den Funktionen des erweiterten Vorstandsund Notenwart sowie, der Walter Ziegler auf dessen Wunsch hin ablöst, damit für weitere Verjüngung gesorgt wird. Die stellvertretende musikalische Leitung bleibt vakant, auf Bitte des Vorstands erklärte sich aberbereit, wie bisher im Ausnahmefall bei unvorhergesehenem Ausfall vonden Übungsabend zu leiten.vom 17.03.2019 von