Fahrt in die Vergangenheit

Jessica Zaß-Saatze.Auftakt des Besuches ist eine Betriebsführung, bei der Azubi Konstantin Kopp das beeindruckend große Ausstellungsgelände zeigt und viele Erläuterungen gibt. Bewohner Michael Wagner muss schmunzeln, als es in das Lager geht. „Früher hatten wir ein paar Kästen mit Ersatzteilen, heute stehen hier riesige Hochregale. Allein diese Monsterreifen für die Traktoren, die da mit ihren 300 Pferdestärken auf den Äckern arbeiten, das ist alles schon sehr schon beeindruckend.“ Beeindruckend freilich auch die Anschaffungspreise. „Einen Mähdrescher nicht unter 200 000 Euro, das ist schon eine Stange Geld. Unsere Holzharken für das Heuwenden waren da nicht ganz so teuer.“ Manfred Backhoff schmunzelt bei diesen Worten.Bei einer Tasse Kaffee sitzt man dann zum Abschluss des Besuches auf dem Agrarmarkt noch etwas zusammen und redet über die „gute alte Zeit“. Ob die aber wirklich so gut war? Bewohner Manfred Könning jedenfalls ist sich da nicht so sicher. „Früher ging in der Landwirtschaft doch vieles nur mit großem körperlichen Einsatz. Mit den Maschinen heute ist das doch wesentlich leichter. Das ist schon enorm.“