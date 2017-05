Besuch in der Gärtnerei

Erste Station dieser Erinnerungstour war nun die Gärtnerei Borowski in Bad Lauterberg. Mitarbeiter Mike Feder nahm die Besucher in Empfang und führte sie durch die Gärtnerei. Schnell kam man ins Fachsimpeln. „Pflanzt man heute die Blumen, wie früher, weiter immer erst nach den Eisheiligen oder ist das nicht mehr notwendig?“ So eine der Fragen. „Sicher ist sicher, trotz des Klimawandels ist das auch heute noch so.“ Der Fachmann gab die Antwort. Die vielen bunten Blumen in den Gewächshäusern wurden genau betrachtet, es wurden Erinnerungen an den eigenen Garten wieder wach. Zwei Bewohner trafen in der Gärtnerei einen alten Bekannten wieder, der gleich mit in die Gespräche einbezogen wurde. Renate Brömme konnte sich kaum satt sehen an ihren Lieblingsblumen, den Rosen. Der betörende Duft in den Gewächshäusern war ein Vorgriff auf die nun hoffentlich bald beginnende warme Jahreszeit. Zu guter Letzt suchten die Bewohner noch Blumen für den Eingangsbereich im Haus Lukas aus und natürlich auch die, die die Bewohner mit auf ihre Zimmer nehmen. Es war ein sehr interessanter Besuch, für den der Gärtnerei Borowski an dieser Stelle ein Dankeschön gesagt werden soll.