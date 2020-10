Wenige Monate nach seinem 82. Geburtstag und der Diamantenen Hochzeit mit Ehefrau Gertraude ist am 22. Oktober 2020vomnach kurzer schwerer Krankheit verstorben.wurde am 21. Juni 1938 in Osterhagen, Osterhagener Straße 74, auf dem "Hof zur Grünen Linde“ geboren. Er besuchte in Osterhagen und Bad Lauterberg die Schule, und erlernte den Beruf des. Bereits alsübernahm er den Hof der Eltern, den er 1973 auf Nebenerwerb umstellte. Zusätzlich ließ er sich als Werkzeugmachers, Maurer und Stuckateur ausbilden.Mitverliert Bad Lauterberg, besonders die ländliche Gemeinschaft Osterhagen, eine gewissedie sich überaus vielfältig für die Gemeinschaft, die Region, die Natur, für Dokumentation der Ortsgeschichte und vieles mehr uneigennützig einsetzte.Weit über die Hälfte seines Lebens verfolgteeine große Sammelleidenschaft für unwiederbringliche landwirtschaftliche Gegenstände, Geräte und Maschinen. So entstand seinmit einem unglaublichen großen Ausstellungsfundus, welches sich unter anderem zumder breiten Öffentlichkeit präsentierte. Das Hofmuseum gehört mit weiteren 20 Museen der Region zurÜber Jahrzehnte hat sichauch sehr für die dörfliche Gemeinschaft engagiert. So begleitete er als langjährigerderund Vorstandsmitglied derdieaktiv mit. 71 Jahre war er beim Osterfeuer am Querberg dabei, welches er stets mit Familienmitgliedern und Freundenorganisierte. Erstmals in der Geschichte musste es im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das Osterhagener Urgestein unterstützte auch gern verschiedene Vereine aus der Region, so unter anderem die Sangesbrüder ausdenoder denAuch konnte er auf eine 47 jährige Mitgliedschaft imund 67 jährige Zugehörigkeit zumzurückblicken. Auch die Linienführung desim Bereich Osterhagen trägt eindeutig seine Handschrift.Besonders erfreut und stolz warbis zu seinem Ableben, dass durch das tatkräftige Mitwirken seinerund der drei Kinderund, der Hof in seiner Größe bis heute erhalten und stets in einen ansehnlichen undZustand versetzt werden konnte. Ebenso, dassmaßgeblich die Pflege und Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Ländereien vomübernommen hat. Noch im vergangenen Jahr setzte sichbei einer Sitzung auf seinem Hof vehement für die Umsetzung derderamim Rahmen der Dorfentwicklung Südharz ein. Erst vor wenigen Wochen wurde zu seiner Freude, nun endlich vom Bad Lauterberger Stadtrat der Beschluss für diese geförderte Baumaßnahme gefasst. Leider kann er nun dienicht mehr selbst mit begleiten.Text und Foto: Bernd Jackisch