Winterausflug mit Skat- und Knobelturnier des SHAC im ADAC

45 Teilnehmer konnte der Vorsitzende des SHAC, Hans-Joachim Dietrich an diesem Abendin der Gaststätte „Goldene Aue“ begrüßen.Zuvor hatten sich einige der Teilnehmer im kleinen Kurpark zu einem vorabendlichen Winterausflug getroffen, nach einem kurzen Glühweinempfang ging es entlang der Oder zum Skat- und Knobelturnier.Viele schöne Preise gab es für die Gewinner, so dass sich jeder Teilnehmer große Mühe gab, viele Punkte zu sammeln. Am Ende konnten alle Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen.Die Erstplatzierten Knobeln: Gerda Heise, Sonja Schindewolf, Laura QuadeDie Erstplatzierten Skat: Hans-Joachim Dietrich, Hans-Werner Will, Dirk Quade