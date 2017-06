Tagesfahrt des Südharzer Automobilclub im ADAC, Bad Lauterberg

am 23. Juni 2017zur Moorflößerparty nach Gifhorn****************************************************************Der Eintagesausflug 2017 führte die Mitglieder des SHAC am Freitagnach Gifhorn zu Moorflößerparty auf der Ise.Gegen Mittag starteten die 50 Teilnehmer mit dem Bus in Bad Lauterberg.Um 15:00 Uhr wurde das Morada Hotel in der Nähe des Gifhorner Mühlenmuseums erreicht.Von der Bootsanlegestelle am Hotel ging es zu einer einstündigenFloßfahrt auf die Ise.Nach der informativen Rundfahrt vorbei am Mühlenmuseumstand für die Teilnehmer ein umfangreiches Grill-BBQ mit Getränken bereit,was ausgiebig genutzt wurde.Es waren sich alle einig, das dies ein wirklich gelungener Ausflug war.