Tagesausflug des Südharzer Automobilclub im ADAC

am 25. Juni 2019zur Königsalm im Kaufunger WaldDer Eintagesausflug 2019 führte die Mitglieder des SHAC am Dienstagnach Nieste im Kaufunger Wald zur Königsalm.Am Vormittag starteten die 40 Teilnehmer mit dem Bus in Bad Lauterberg.Am späten Vormittag wurde die Königsalm erreicht.Hier erwartete die Teilnehmer ein deftiges Mittagessen.Nach dem Mittag erfolgte bei hochsommerlichen Temperatureneine zünftige Planwagenfahrt durch den Kaufunger Wald.Wieder zurück konnten sich die Teilnehmer zu den Klängeneines Akkordeonspielers mit Kaffee und Kuchen stärken.Es waren sich alle einig, dass dies wieder ein gelungener Ausflug war.