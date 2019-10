Südharzer Automobilclub im ADAC auf Tour in Ostfriesland

Abfahrt ab Bad Lauterberg um ca. 08.00 Uhr Richtung Seesen auf die A 7, ab WalsroderDreieck auf die A27 Richtung Bremen.In Oldenburg wurd ein Stopp zum Besuch des Kramermarktes eingelegt.Von hier aus fuhr die Gruppe weiter zum Hotel nach Wittmund in Ostfriesland.Unterwegs wurde am frühen Morgen in Bockenem eine Pause für ein ausgiebiges Frühstücks eingelegt.Eingebettet zwischen Watt und Meer liegt die fast 20 qkm große Insel im Weltnaturerbe Wattenmeer. Die Naturgewalten der Nordsee schufen den 14 km langen natürlichen Sandstrand, kräftige Winde formten die einmalige Dünenlandschaft.Über 1.500 Stunden im Jahr scheint über Langeoog die Sonne.Das autofreie Eiland mit seinem Nordseeklima bietet ideale Voraussetzungen für einen erlebnisreichen Tag im Einklang mit der Natur. Wir erreichten den Hauptort nach einer Fährfahrt von Bensersiel und einer Fahrt mit der Inselbahn. Hier war dann jedem Teilnehmer die Tagesgestaltung freigestellt.Am Abend hat ein Alleinunterhalter mit Musik und Sketchen die Teilnehmer aufOstfriesische Art unterhalten.Nach dem Frühstück startete eine Rundfahrt entlang der schönen Nordseeküste.Die Weite des flachen Landes scheint unendlich - so dass morgens zu sehen ist, wer nachmittags zum Tee Kommt. Die kleinen Seen werden hier Meere genannt, damit sie nicht mit der Nordsee verwechselt werden, und die höchsten Erhebungen erreichen gerade mal 30 Meter. Doch so platt wie es scheint, ist Ostfriesland nun doch nicht.Im Land zwischen den Deichen bieten Land, Leute und die Kultur eine ganze Menge.Am Nachmittag stand eine Boßeln-Tour auf dem Programm. Ziel des Spiels ist es, eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke zu werfen.Boßeln: Sport Nr. 1 Ostfrieslands. nach fast drei Stunden stand fest: es hat super Spaß gemacht..Nach dem Frühstück und verstauen der Koffer war das nächste Ziel die Moorlandschaft im Saterland. Nach einem ausgiebigen Vortrag über das Moorgebiet und einem Filmwurde eine Tour mit der dortigen Moorbahn eine Fahrt durch die Landschaft unternommen.Fazit: Es waren vier Erlebnisreiche und interessante Tage