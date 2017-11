„Kinder funken mit dem Weihnachtsmann“

Unter diesem Motto treffen sich, wie schon in den Vorjahren zuvor auch, die Funkamateure der Region und bieten Kindern, Jugendlichen und allen anderen Interessierten die Möglichkeit eine Funkverbindung mit demdirekt zum Polarkreis in Finnland herzustellen. Dabei kann Jede und Jeder – auch ohne Funklizenz - das Mikrofon in die Hand nehmen und einerlangen. Auch eine Bastelecke ist vorgesehen. In einerpräsentieren die Funkamateure live die Möglichkeiten des modernen Amateurfunks in analog und digital, die Unterstützung im Not- und Katastrophenfall und den Ausbau ihres eigenen Hochgeschwindigkeits-Datennetzes, dem Hamnet. Für Fragen rund um die Hochfrequenz und Technik, sowie den Mitmachmöglichkeiten stehen sie natürlich auch zur Verfügung.Die Veranstaltung findet statt amzwischen 11 und 16 Uhr imbei Duderstadt. Der Ortsverbanddes DARC e.V. freut sich auf Ihren Besuch.DerParkplätze sind vorhanden.Für weitere Fragen steht(Rufzeichen DL8AAP) unter der Rufnummer 0160-1649985 oder per E-Mailgerne zur Verfügung.Pressemitteilung des DARC/Carsten Koch vom 11.11.2017