Jahreshauptversammlung des Südharzer Automobilclub im ADAC

Der Vorsitzende Hans-Joachim Dietrich konnte hierzu 43 Teilnehmer der insgesamt 93 Clubmitglieder begrüßen.Nach dem gemeinsamen Abendessen, folgte ein ausführlicher Rückblick auf die monatlichen Veranstaltungen des Jahres 20176.Dazu gehörten u. a. Wanderungen, Ausflugsfahrten, Fahrradtouren, eine Vier-Tages-Fahrt mit dem Bus nach Oberwiesenthal sowie ein Tagesausflug nach Gifhorn. Eine Jubiläumsveranstaltung fand im Oktober im DGH Osterhagen statt: 90 Jahre SHAC. Im Dezember fand zum Jahresabschluss noch eine Zwei-Tagesfahrt zum Weihnachtsmarkt nach Lübeck statt..Im Durchschnitt nahmen an den Veranstaltungen mehr als 55 Mitglieder teil.Im Ausblick auf das Jahr 2018 wies der erste Vorsitzende auf einige Termine hin!April: Ausflugsfahrt zum PS-Speicher nach Einbeck;Mai: Radtour nach Pöhlde;Juni: 1-tägige Busfahrt nach Bad Zwischenahn;Juli: Radtour mit Grillfest;September: Wanderung zum Hüttenabend auf demBismarckturm;Oktober: 4-tägige Busfahrt in den Böhmer Wald in Tschechien.Für die Mitglieder bedankte sich Kassenprüfer Silvia Dietrich für die gute Leistung desVorstandes mit dem Wunsch, dass dieser noch lange zum Wohle des SHAC tätig sein wird.Am Ende der Jahreshauptversammlung fanden noch verschiedene Ehrungen statt.Auf dem Foto mit ihren Urkunden: Sven Göttert, Bernd Kaminski, Erich Apel, Günther Kaufmann, sowie der Vorsitzende Hans-Joachim Dietrich