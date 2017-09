Herbstwanderung des SÜDHARZER AUTOMOBILCLUB IM ADAC

im ADAC e. V. am 09.09.2017 zum Bismarckturm.Der Start der Wanderung war an der Linde in der Schulstraße. Von dort wanderten dieTeilnehmer gemeinsam zum Bismarckturm. Zu dieser Wanderung konnte der VorsitzendeHans-Joachim Dietrich fast 50 Teilnehmer begrüßen!Am Bismarckturm angekommen erwarte die Teilnehmer in der Bismarckturmbaude einzünftiges Spanferkelessen.Anschließend spielte Heiko Wiedemann auf dem Akkordeon Musik zum mitsingen undTanzen. So wurde es ein besonders vergnüglicher Abend.