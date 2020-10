Herbstfahrt des Südharzer Automobilclub im ADAC

Herbstfahrt zur Harzköhlerei Stemberghaus

Am Sonntag, 04. Oktober 2020, fand die Herbstfahrt des Südharzer Automobilclub im ADACzur Harzköhlerei Stemberghaus statt.Die Hinfahrt führte von der Stadtmitte Bad Lauterberg über Bad Sachsa, Wieda, Sorge,Tanne, Hasselfelde zur Harzköhlerei Stemberghaus.An der Harzköhlerei wurde die Gruppe von Herrn Feldmer mit einem Schluckflüssiger Holzkohle empfangen.Nach diesem Eindruck folgte ein Vortrag über die Jahrhundertealte Geschichte der Holzköhlerei.Über die Herstellung und die Verwendung der Holzkohle (nicht nur zum Grillen), konnten die Teilnehmer viel Wissenswertes erfahren.Ein Besuch des Köhlermuseums und des Köhlerladens stand ebenfalls auf dem Programm.Den Abschluss bildete eine vorbereitete Kaffeetafel.Mit neuen Eindrücken traten die Teilnehmer am späten Nachmittag die Heimfahrt an.