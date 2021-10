mit Ehrungen langjähriger OrtsclubmitgliederDer diesjährige Herbstausflug führte die Clubmitglieder des Südharzer Automobilclubim ADAC e. V. am 11.09.2021 zum Bismarckturm.Der Start des Ausfluges war an der Linde in der Schulstraße. Von dort aus ging eszum Bismarckturm.Am Bismarckturm angekommen, wurden vom ersten Vorsitzenden Hans-Joachim Dietrichim festlichen Rahmen langjährige Clubmitglieder geehrt.Anschließend ließen die Clubmitglieder den Abend bei einem Essen ausklingen.