Im Haus Lukas traute sie sich das Stricken eigentlich gar nicht mehr zu. Aber sie wurde von Mitarbeitern der Ergoabteilung immer wieder dazu ermuntert. Sie fasste endlich Mut, griff zu Nadeln und Wolle und war erstaunt, was die Finger noch so alles können. Ihre Motorik verbesserte sich zusehends. Heute strickt sie wieder, und strickt und strickt. Kein Muster ist ihr zu schwer. „Ich hatte selbst nicht mehr gedacht, dass ich das noch so packe, aber gelernt ist eben gelernt“, sagt sie lächelnd. Ihr Rat an andere Bewohner: Nie aufgeben, immer wieder versuchen.