Ferienpassveranstaltung der BI – Besichtigung Scholmzeche – Kutschfahrt - Grillen

Wie inJahr, so beteiligt sich dieauch diesmal amDie interessante und abwechslungsreiche Veranstaltung findet in der, amum 14 Uhr statt.ist iman derZunächst wird dasbesichtigt (festes Schuhwerk erforderlich). Einwird allerlei Informationen über denin Bad Lauterberg geben. Im Anschluss an die Besichtigungstour sind die teilnehmenden Kinder eingeladen zu einerdurch die Stadt. Zum Abschluss der Veranstaltung wird auf dem Gelände desim KurparkKosten entstehen für die Teilnehmer nicht.