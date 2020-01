„Currywurst zum guten Zweck gegessen“ – Spende für den Tierschutz

Einmal jährlich stellen sich die Mitglieder desin denund sammeln Spenden bei ihrem regelmäßigen Treff, der jeweils am 1. Montag im Monat, um 19 Uhr, in derstattfindet. Nachdem im letzten Jahr die Spende für denzur Verfügung gestellt wurde, konnte sich nun derüber eine großzügige Unterstützung vonfreuen. Wie die Fanclub-Kassenwartinbei der Übergabe dazu erläuterte, sponserte diedas alljährliche gemeinsameder Harzer Borussen in der Kirchberg-Therme. Im Gegenzug dazu sammelten die daran teilnehmenden Vereinsmitglieder Spenden, die nun zusammen der freudig überraschtenüberreicht werden konnten. Das Geld, so die Vorsitzende des seit 1938 bestehenden Tierschutzvereins, wird unter anderem zur Versorgung von derzeit rund 100 Katzen, 3 Hunden, 11 Kaninchen und 10 Kanarienvögel verwendet, die allesamt gern an Tierfreunde abgegeben, bzw. vermittelt werden.Text und Foto: Bernd Jackisch für den Tierschutzverein