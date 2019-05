Anfahrt des Südharzer Automobilclub im ADAC

Am Sonntag, 28. April 2019, fand die Anfahrt des Südharzer Automobilclub im ADACZur Talsperre Wendefurth statt.Die Hinfahrt führte von der Stadtmitte Bad Lauterberg über Braunlage, Sorge,Tanne, Hasselfelde zur Talsperre Wendefurth.Auf der Talsperre stand eine Zweistündige Flossrundfahrt auf dem Programm.Während der Rundfahrt wurde den Teilnehmern einiges über die Entstehungder Talsperre Wendefurth und des Rappbode-Stausees erklärt.Auf dem Floss gab es ein gemeinsames Essen und auch die Gemütlichkeitkam nicht zu kurz.Mit neuen Eindrücken traten die Teilnehmer am späten Nachmittag die Heimfahrt an.