Mantra Yogastunde & Konzert mit der Band The Love Keys in Bad Kohlgrub

Am Freitag den 30. November ist endlich wieder soweit, die einzigartige Kombination aus Yoga und Musik wird endlich wieder in Bad Kohlgrub zu erleben sein. Ab 17:30 Uhr begleitet die Band The Love Keys, im Seminarzentrum SEINZ in der Kurhausstraße 1, eine Yogastunde mit ihren live gesungenen Mantras und meditativer Musik, die so zu einem besonders intensiven Erlebnis wird. Yogalehrer Matthias Tunger leitet auf seine liebevolle, ruhige und klare Art und Weise diese Stunde an. Die Mantras lenken unseren Geist und erhöhen die spirituellen Aspekte der Asanas (Yogastellungen), die wir außerdem länger halten können. Wir fühlen uns getragen von den heiligen Klängen und finden uns wieder in der fokussierten Leichtigkeit des Yogas.Das anschließende Mantra Konzert entführt dann ab 20 Uhr in eine ganz eigene, sinnliche, aber auch kraftvolle Welt. Erstmals werden Aleah und Ben gemeinsam dem Cellisten Alexander Vaymer ihre neuesten Mantras und spirituelle Lieder präsentieren. Alexander ist ein Meister seines Instruments und bringt noch mehr Fülle und Tiefe in die Musik. Das Feedback der Zuhörer, die ein Konzert mit den Love Keys und ihm besucht haben, ist immer wieder überwältigend. Gemeinsam haben sie ein vielfältiges Programm zusammengestellt, dass auf ihren Reisen durch die Welt des Yoga entstanden ist und möchten damit alle Musikinteressierten bewegen und begeistern. Es wird ein unvergessliches Erlebnis sein, bei dieser Musik zu entspannen und die meditativen und beruhigenden Klänge auf sich wirken zu lassen. Das gemeinsame Singen entfaltet dabei die ganze Kraft dieser heiligen Verse und lässt uns ganz zur Ruhe kommen.Der Topact der deutschen Yogaszene präsentiert eine musikalische Reise die von verträumt ruhig bis ekstatisch wild reichen wird. Mit dynamischer Vielfalt und musikalischer Präzision präsentieren Charakterstimme Aleah und Multiinstrumentalist Ben ihr Mantra-Konzert: Mantras gemischt mit internationalem Soul. Von meditativ bis rockig eröffnet die Mantra-Band ihren Besuchern einen Zugang in emotionale Tiefen. Herzöffnend. Euphorisierend.THE LOVE KEYS haben in den letzten 8 Jahren über 900 Mantra-Konzerte in über 15 Ländern gegeben. sie waren mit dem US Kirtan-Duo SHANTALA (Heather & Benjy Wertheimer), der US Kundalini-Yoga Sängerin JAI-JAGDEESH , dem Australier KEVIN JAMES CARROL , dem US-Kirtaniya ADAM BAUER und der US Sängerin TINA MALIA auf Tour. Ebenso zählen Workshops und Seminare rund um den Bhakti Yoga sowie Yoga-Retreats und Reisen zu ihrem Repertoire.Mehr Informationen zur Musik und den Künstlern unter: http://www.thelovekeys.de. Tickets für dieses Event sind folgenden Versionen erhältlich:Mantra Yogastunde: VVK 25€ & AK 30€Mantra Konzert: VVK 20€ & AK 25€Kombiticket (Yoga + Konzert): VVK 35€ & AK 45€Ticketverkauf direkt beim Seinz – Tel: 0 88 45 – 970 oder per E-Mail: hallo@seinz.deMehr Informationen und Tickets unter: https://www.seinz.de/