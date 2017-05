"Warum hast Du nicht 'Nein' gesagt?"...

Im Tageblatt hatte ich vor einiger Zeit gelesen, dass die Teiche schon fast wieder gefüllt sind.Außerdem wollte ich einfach mal raus...Naja, ein Foto der Teiche lohnte sich dann doch eher (noch) nicht...Die Natur dort oben (soweit sie noch besteht) ist allerdings herrlich anzuschauen.Vorbei an der Kinder-Reha und der Reha II ging es dann auf der Straße - und glücklicherweise bergab - zurück Richtung Gradierwerk - vorher vorbei an der Reha I.Kurzer Blick ins Saaletal und weiter bergab die Schwimmbadstraße entlang "kurvte" ich Richtung Campingplatz. Am dortigen Anleger gönnte ich mir was Ungesundes und weiter gings Richtung Heimat. Nach einem (sehr) kurzen Schwatz mit dem Fährmann war ich dann auch schon bald wieder zu Hause.Ach ja - hier noch der Song zur Überschrift - für ANDREA (mit breitem Grinsen meinerseits) ;-)))