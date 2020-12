Weihnachtsgrüße...

Ich habe lange nachgedacht, ob ich das tun soll, was ich jetzt tue. Und ja, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es richtig ist.Hier zeige ich Allen, die Andreas mochten bzw. gut mit ihm zurecht kamen, die Weihnachtskarte, die ich bekommen habe und auch die, die Silke bekommen hat.Mir ist schon klar, dass es wieder einige Schwurbler geben wird, die ihn als Klon von irgendwem bezeichnen. Aber das ist uns egal.Besondere "Wünsche" gab es von einer sehr netten Userin hier auf mh, die da sinngemäß lauteten, ich solle ihm doch schöne Grüße bestellen und sie vermisst ihnNein, Deine Grüße werde ich nicht weiterleiten. Für Dich hätte ich noch sehr viele persönliche, mitunter auch böse Worte auf der Zunge. Die erspare ich mir und sage Dir auch, warum. Einem Andreas aus Niedersachsen, der Deiner Meinung nach faul, träge, Hartz-IV-Empfänger mit hohen Forderungen ist, kannst Du bei Weitem nicht das Wasser reichen.Empathie, Gefühl, ein Miteinander - all das fehlt so manchen anderen Menschen. Dinge, die für andere Menschen selbstverständlich sind.Das beweisen z. B. diese liebevoll geschriebenen Weihnachtskarten von Andreas.