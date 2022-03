So kann es einem ergehen

Gleich in der Nähe gibt es ein - zumindest an diesem Tag ziemlich leeres - Parkhaus. Komisch fand ich sofort, dass dort keine Schranken und kein Ticketautomat vorhanden waren. Als ich eingeparkt hatte, habe ich mich umgeschaut und nichts entdecken können.Total erstaunt und begeistert darüber, dass es noch kostenlose Parkhäuser gibt, ging ich zum Piksen. Alles verlief sehr freundlich und reibungslos.Ich fuhr dann aus dem Parkhaus und hielt draußen an, weil ich nicht genau wusste, wo entlang ich musste. Vor mir ging es sowohl nach links als auch nach rechts.In diesem Moment sah ich ihn - den- wie ich vermutete, den irgendjemand aus Spaß an der Freude zusammengefaltethinter die Scheibenwischer geklemmt hatte. Ich hatte Mühe, ihn da rauszufischen - Arme zu kurz. 🤣 Fast hätte ich ihn im nächsten Mülleimer entsorgt, aber nee - neugierig, wie ich war, habe ich mir den vermeintlichen Kassenzettel angeschaut. Ach, wäre es doch nur wirklich einer gewesen. 🤣🤣🤣