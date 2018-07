Mit "Einfach nur mal so" ...

Eine kurze whatsApp nach Hause mit der Frage: "Ist Post da?" (in der Hoffnung, dass mein bestelltes Paket endlich angekommen wäre) wurde mit: "JA, von Conny!" beantwortet. Antwort auf meine weiteren Fragen gab es nicht. Ich war ja auch gar nicht neugierig, sondern wollte es nur wissen... ;-)))Egal - als ich zu Hause ankam, lag meine Überraschung auf dem Schuhschrank - also gleich hinter der Haustür im Flur - und war sogar noch verschlossen! Allerdings dauerte dieser Zustand nicht lange an... ;-)Meine liebe Conny! Es ist mitten im Sommer, ich habe weder Geburtstag noch sonst irgend einen Feier- Genesungs- oder sonstwas-Tag. Umso mehr hab ich mich über Deine wirklich tolle Überraschung gefreut - und mein Koch lächelte dazu! ;-)))Die "sonnige" Karte dazu gab den Ausschlag für die Überschrift. Die Karte seht Ihr selbst. Hinten drauf stand: "Einfach nur mal so" mit einem Gruß von Conny.Meine liebe Conny - an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank dafür!Durch Dich wird mein Wochenende noch sonniger, als es eh schon werden soll und der Urlaub ist gerettet! ;-)))DANKE!!!