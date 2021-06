Eine Schlagzeile auf Facebook, mehrere TV-Interviews und ein Youtube-Video...

...sollen vermutlich allen

anderen

Müttern (Eltern) ein schlechtes Gewissen machen.Die Schlagzeile über dem Bild:""Babies werden ohne das Wissen geboren, wie man sein Geschäft erledigt. Wenn wir ihnen es nicht beibringen in die Windel zu machen, dann müssen sie es auch nicht wieder verlernen", sagte Montana (Anm. meinerseits: die Supermutti des Superbabys)Ein Video (oder gar mehrere?) dieser Supereltern findet man auch auf Youtube. Dort berichten sie über ihren Erfolg mit "elimination communication"Das ist wohl angeblich eine Methode, aufgrund derer die Tochter der beiden schon mit 2 Wochen keine Windeln mehr brauchte.Mir ganz persönlich geht es auch gegen den Strich, wenn ich heute manche Kinder sehe, die mit 2, 3 oder gar 4 Jahren noch mit einer Windel unterwegs sind.Normalerweise ist man bemüht, sein Kind so zeitig wie möglich dazu zu bringen, aufs Töpfchen zu gehen. Das klappt bei dem einen früher und bei dem anderen später und ist völlig normalWenn ich aber lese, dass man auf die Körpersprache seines Kindes achten soll - wohlgemerkt von Geburt an - und dann sofort reagieren sollte, also Hose runter, Windel ab und "abhalten", dann rollen sich mir die Fußnägel auf...Was denken andere Mütter/Väter darüber?