Ein frohes, entspanntes und gemütliches Weihnachtsfest...

Wir leben in einer stressigen, manchmal unschönen und vor allem in einer Zeit der voranschreitenden Spaltung der Gesellschaft, was ich persönlich schlimm finde.Umso wichtiger ist es, gemeinsam mit der Familie diese besinnliche Zeit ausgiebig zu verbringen, zu genießen und für diese kurze Zeit einfach mal "Fünfe gerade" sein zu lassen - ohne dabei die schützenden Maßnahmen zu vernachlässigen, womit ich das Testen meine.Also nochmals - frohe, besinnliche, entspannte und vor allem friedliche Feiertage wünsche ich.P. S.: Die Bilder sind jenseits von "gut und böse". Das bitte ich zu entschuldigen.