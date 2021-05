Anzeige

"dieBasis"....

Ja, eine Basis ist mir bekannt, aber "dieBasis" kannte ich bis vor Kurzem überhaupt noch nicht.



Neulich sah ich "sie" auf meinem Weg zur Arbeit auf Wahlplakaten stehen - "dieBasis"... - und dachte mir, dass ich diese nach Feierabend doch mal googeln sollte. Schließlich ist bald Landtagswahl und man möchte ja informiert sein.



Da private Dinge im Vordergrund standen, kam ich erst heute dazu, das Netz zu "dieBasis" zu befragen. Ich staunte nicht schlecht...



"dieBasis" wurde bereits Anfang Juli 2020 gegründet! Mensch, das ist doch total an mir vorübergegangen! "dieBasis" ist inzwischen in allen 16 Bundesländern vertreten. Ich bin sprachlos!



Ich habe eine neue Bildungslücke an mir entdeckt. Sie gesellt sich zu vielen anderen...



So, nun mal ernsthaft: Was bitte soll uns eine solche Partei "bringen"?



Auf der Startseite der Website findet man folgende Aussagen:



"Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz – und du kannst mitmachen



Die Folgen der Corona-Maßnahmen haben massiv Einfluss auf unsere Existenz, Gesundheit und Freiheit. Sie haben sogar inzwischen bedrohliche Auswirkungen auf Leib und Leben. Wir haben uns entschieden: Wir jammern nicht. Wir klagen an! Wir, das sind viele. Wir, das bist auch Du!

Wir erheben gemeinsam mit Dir unsere Stimme und fordern vor dem Bundesverfassungsgericht unsere Grundrechte ein, die durch das Infektionsschutzgesetz ausgehebelt worden sind.

dieBasis setzt sich für Dich und mit Dir dafür ein, dieses unsägliche Gesetz aufzuheben. Dazu strengen wir eine Verfassungsbeschwerde an, die kurzfristig eingereicht wird. Hier findest Du alle Hintergründe dazu und wie Du selbst mitmachen und unterstützen kannst."



Nach diesen (wichtigen!) Worten folgt der Aufruf, "dieBasis" am 06.06.2021 in den 8. Landtag von Sachsen-Anhalt zu wählen und mit einem Klick auf "Spendenkonto" ist man auch schon sofort dabei.



Nun hatte ich auf einem von vielen Wahlplakaten eine Partei gesehen, die ich noch nicht kannte und dummerweise dachte, sie wäre eine wählbare - und schon wird mit einem Klick auf die Website alles zunichte gemacht.



Ich weiß nach wie vor nicht, wo ich das Kreuzchen am 06.06.2021 setzen soll. Die Grünen gehen gar nicht. Annalena Baerbock mag zwar gut aussehen, aber das war es dann auch schon. Über die AfD muss ich absolut nicht nachdenken.



CDU/CSU und SPD waren Enttäuschungen und das wird so bleiben.



Was nun? *grübel*

