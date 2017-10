Das Bad Kösener Feldgestänge...

Folgt (und glaubt) man dem Hinweisschild am Gestänge, so wird dieses "ab dem 3. Quartal 2017" restauriert. Das 3. Quartal begann im Juli 2017. "Irgendwann" in dieser Zeit wurden die auf dem 2. Bild sichtbaren Stützpfeiler gesetzt - wohl - weil bereits Gefahr in Verzug war.Seitdem heißt es: "Still ruht der See".Abgesehen davon, dass es für die Anwohner bzw. Nutzer der entsprechenden Straße noch schwieriger ist als es eh schon war, ihr Zuhause mit dem PKW zu erreichen, scheint es den Verantwortlichen weiterhin völlig egal zu sein, welches Bild sich den Besuchern/Touristen und Reha-Patienten hier bietet.Die Führungen, die auch am Gradierwerk nach "unten" zum Gestänge hin, angeboten werden, werden weiterhin durchgeführt - nur stehen die Gäste dann eben an einem maroden, mittlerweile durch Pfeiler gestützten Gestänge, welches außer Betrieb ist.Übrigens: Das Kunstgestänge soll 2018 wieder "vollumfänglich" in Betrieb gehen....wers glaubt...