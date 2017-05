Ein kurzer Anruf vor der Abfahrt ließ mich schon zweifeln. Der "Automat" teilte mir mit, dass derzeit Niemand zu erreichen sei...Egal, wir fahren trotzdem erstmal los. Nicht weit von der Straußenfarm - die tatsächlich geschlossen war - entfernt kann man sich das Mühltal anschauen. Also ging es weiter.Den Weg Richtung Hermsdorf bin ich schon oft gefahren und habe immer wieder "im Vorbeifahren" das Restaurant "Zu den Ziegenböcken" gesehen bzw. das "zu-verkaufen-Schild".Kurzentschlossen hielt ich heute endlich mal dort an und wollte fotografieren. Damit war Mandy nicht so ganz einverstanden, aber das war egal. ;-)))Nachdem ich 3 Bilder geschossen hatte, kam plötzlich der Eigentümer um die Ecke und fragte, ob er helfen könne und wir Interesse hätten....Ja, Interesse schon, aber....Auf Nachfrage erzählte er uns, dass sein Vater dieses Haus nebst Grundstück 1992 erworben und saniert hat. Der Sohn hat es dann irgendwann übernommen und ist nun mittlerweile allein und kann und will deshalb nicht weitermachen.Neben dem Restaurant gibt es 9 Zimmer für Übernachtungen und ein mehr als 2.200 m² großes Grundstück - und all das mitten im Wald - einfach herrlich!Nun fuhren wir weiter Richtung Mühltal. Leider war es mittlerweile schon etwas spät und die Meuschkensmühle (die erste aus Richtung Weißenborn) schloss bald. Schade, denn ich hätte gern die "Milo-Barus-Ausstellung" angeschaut.Insgesamt gibt es dort 8 Mühlen auf ca. 7 km.Wir kommen wieder!Einige Bilder habe ich geschossen, die ich Euch heute zeigen möchte. Ich denke, weitere werden folgen.