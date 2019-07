Böhmische Schweiz - Hrensko

Neben Märkten mit Dingen, die man günstig erwerben kann (wenn man das möchte), was aber eher nebensächlich war, ist die Gemeinde selbst recht schön und hier kann man lecker essen.Von hier aus führt ein Wanderweg Richtung Edmundsklamm. Nach einer ca. 1-stündigen Wanderung erreicht man eine Bootsstation, von der aus man ca. 1 km mit einem Kahn - an einem Wasserfall vorbei - fährt. An der Endstation kann man verschiedene weitere Wanderwege wählen - z. B. zum Prebischtor. Die Wanderung - zumindest bis zur Bootsstation - haben wir vor 2 Jahren gemacht.