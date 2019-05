Mitfahrmuseum des Lions Clubs Bad Homburg Hessenpark

Sonntag, 15. September 2019, 11:00 UhrDas traditionellefindet in diesem Jahr amUhr im schönen Ambiente desstatt.Rund um das Wahrzeichen Bad Homburgs, dem Weißen Turm, stellen die Old- wie auch Youngtimer-Besitzer ihre Fahrzeuge zur Schau und bieten jedem Interessierten eine Mitfahrt - gegen eine kleine Spende für einen guten Zweck - durch das schöne Bad Homburg an.Neben kulinarischen Genüssen wie Wildbratwurst und Champagner aus dem Hause Happersberger unterstützen uns die Frankfurter Soroptimistinnen, der Service-Club der Frauen, mit einem köstlichen Kuchenbuffet. Das Event steht unter der Schirmherrschaft unseres Landrats Ulrich Krebs und die Bad Homburger Laternenkönigin gibt uns ebenfalls die Ehre.Wer ein Traumauto besitzt und ebenfalls mitmachen möchte, kann sich unteranmelden.Es lohnt sich, denn die beliebtesten Fahrzeuge werden prämiert. Die Erlöse sowie die Spenden von Sponsoren fließt an die Aktion Luftsprung (www.aktion-luftsprung.de) und an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Frankfurt und Hanau (www.akhd-frankfurt.de).Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: http://mitfahrmuseum.de Ihr Lions Club Bad Homburg-Hessenpark