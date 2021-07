Axel Bender besucht am 2. Juli Altenau und Torfhaus

Landkreis Goslar/Altenau/Torfhaus (kip) „Sag's Bender“ unter diesem Motto besucht Landrats-Kandidat Axel Bender (CDU) mit seinem Reisemobil „Wählt Bender im September“ einzelne Orte im Kreis Goslar. Am Freitag, 2. Juli, 11 – 13 Uhr, ist Axel Bender in Torfhaus. Dort trifft er sich mit Vertretern des Torfhaus-Resorts. Als Hotelkaufmann interessiert er sich besonders über die Entwicklung dieser Touristik-Einrichtung nach der Corvid-Zwangspause.Am Nachmittag führt Axel Bender von 14.30 – 16.30 Uhr Gespräche in der Altenauer Brauerei.Am 1. Juli 2021 ist der CDU-Landrats-Kandidat in Braunlage, Hohegeiß und St. Andreasberg.FotoAxel Bender mit seinem Reisemobil „Ein Macher pack's an!“