Auf seiner Kreisbereisung besuchte Axel Bender Torfhaus

Kreis Goslar/Torfhaus (kip) Der Kandidat für das Amt des Landrats im Kreis Goslar Axel Bender besuchte Torfhaus. Ein ausführliches Gespräch führte Axel Bender mit Tom Hüttenmeister, Geschäftsführer der Torfhaus Harzresort GmbH. Weiterer Gesprächsteilnehmer war der CDU-Kreisverbandsvorsitzende Ralph Bogisch. Tom Hüttenmeister informierte über die derzeitige Situation nach der Corona-Zwangspause. Wie jeder andere gastronomische Betrieb mussten durch die Corona-Pandemie erhebliche Einbußen hingenommen werden. Einflußmöglichkeiten durch den Betrieb waren gleich null. Jetzt besuchen Urlaubsgäste und Tagestouristen wieder Torfhaus. Die Auslastung vor der Pandemie war gut und unter Berücksichtigung der vorgenommenen Buchungen scheint es, dass die Deutschen wieder den schönen Harz als Urlaubs- und Ausflugsziel entdeckt haben. Gern werden die 46 Ferienhäuser mit ihrer gehobenen Ausstattung für 4 bis 6 Personen für Urlaube gebucht. Die Ferienhäuser mit Hotelanschluss haben eine gute Auslastung.Mit Freude nahm Bender die Mitteilung auf, dass das im letzten Jahr abgebrannte Restaurant wieder aufgebaut wird. Ein weiteres Hotel mit höherwertiger Ausstattung ist in Planung. Damit werden zugleich neue Arbeitsplätze geschaffen. Ein Aussichtsturm mit langer Rutsche ist ebenfalls geplant und wartet auf seine Genehmigung.Die gastronomischen Einrichtungen auf Torfhaus haben einen Alleinstellungsanspruch für den Harz.Tom Hüttenmeister informierte über die besonderen Anforderungen eines gastronomischen Betriebes in 800 Meter Höhe und im Nationalpark Harz. Die Zusammenarbeit ist mit Nationalpark-Verwaltung, Forstverwaltung und Naturschutzverbänden gut. Bender freute sich über dieses gute Miteinander. Während des Gesprächs zeigte sich Axel Bender als „Ein Macher packt an“, der auch aufmerksam zu hören kann. Zu einzelnen Themen stellte er vertiefende Fragen. Er verstehe sich als Helfer, wenn es bei der Umsetzung der Planung einmal hapern sollte. Sein Ziel und sein Anspruch ist es, Wege zu ebnen, damit in der Region etwas entstehen kann.Mit einer Besichtigung des an die Ferienhäuser angrenzende Hotels und eines Ferienhauses endete das Gespräch mit dem Vertreter der Torfhaus Harzresort GmbH.Im Anschluss daran besichtigte der Kandidat die Bavaria Alm und führte Gespräch mit Urlaubern, die Torfhaus als Ausflugsziel mit PKW, Motorrad und als Biker ausgesucht hatten.Fotos