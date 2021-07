Anzeige

Siedlergemeinschaft Gittelde lädt zur Jahreshauptversammlung am 24. Juli 2021 ein

Gittelde: Gaststätte Bode | Siedlergemeinschaft Gittelde lädt zur Jahreshauptversammlung am 24. Juli 2021 ein



Siedlergemeinschaft Gittelde lädt zur Jahreshauptversammlung ein



Gittelde (kip) Nach einer corona-bedingten Zwangspause beginnt die Siedlergemeinschaft Gittelde mit ersten Aktivitäten. Dazu zählt die Jahreshauptversammlung, die im letzten Jahr nicht stattfinden durfte. Vorsitzender Helge Güttler lädt daher zur Jahreshauptversammlung herzlich ein, die am Samstag, 24. Juli, 16 Uhr, in der Gaststätte Bode, Breite Straße 1, Gittelde, stattfindet. Im Mittelpunkt der Versammlung stehen die satzungsgemäßen Wahlen des Vorstandes und der Kassenprüfer. Vor den Wahlen werden der Vorstand und die Kassenprüfer berichten und die Versammlungsteilnehmer haben über die Entlastung des Vorstandes zu entscheiden.

Mit einem gemeinsamen Essen wird die Versammlung ausklingen. Aus organisatorischen Gründen bittet Vorsitzender Helge Güttler um eine vorherige Anmeldung unter Telefon (05327 4451).

Weiter gibt der Vorsitzende den Hinweis, dass die jeweils geltenden Corona-Hygienevorschriften

schon im Interesse der eigenen Gesundheit beachtet werden müssen.

