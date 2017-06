Reiseplanung: Vorsicht vor maps-routenplaner.pro

Reiseplanung: Vorsicht vor maps-routenplaner.pro500 Euro für Nutzung, erfundene Gerichtsurteile als Druckmittel-Online-Routenplaner verlangt 500 Euro für 24-monatige Mitgliedschaft-Nutzer werden mit erfundenen Gerichtsurteilen unter Druck gesetzt-Verbraucherzentrale Niedersachsen rät Betroffenen, auf keinen Fall zu zahlenGöttingen (VBZ) 29.06.2017 – Neuer Anbieter, alte Masche: Pünktlich zur Reisezeitlockt die Digital Development GmbH Verbraucher mit einem Online-Routenplanerin die Kostenfalle. Wer sich auf maps-routenplaner.pro eine Route berechnenoder an einem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss zunächst seine EMail-Adresse eingeben – und schließt so angeblich eine 24-monatige Mitgliedschaftfür 500 Euro ab. Jetzt sollen erfundene Gerichtsurteile die Gültigkeit desVertrags belegen und Nutzer unter Druck setzen. Die Verbraucherzentrale Niedersachsenrät Betroffenen, auf keinen Fall zu zahlen: Die Urteile gibt es nicht,Zahlungsaufforderungen sollten Verbraucher ignorieren.Sommerzeit ist Reisezeit. Wer mit dem Auto unterwegs ist, nutzt vorab gerne kostenloseRoutenplaner. Doch Vorsicht: Unseriöse Anbieter versuchen immer wieder, Nutzernper Gewinnspiel oder Gutschein kostenpflichtige Verträge unterzuschieben. Besondersdreist geht die Digital Development GmbH aus Berlin vor: Wer auf der neuenSeite maps-routenplaner.pro seine E-Mail-Adresse eingegeben hat, erhält nicht nureine Zahlungsaufforderung, sondern wird mit angeblich rechtskräftigen Urteilen unterDruck gesetzt. So heißt es in einem Blogbeitrag, sowohl das Amtsgericht Mainz (AZ:44 C 276/17) als auch das Oberlandesgericht Frankfurt (AZ: 7 C 328/17) habe „dieZahlungspflicht bestätigt“ und die „säumigen Kunden des Portals zur Zahlung des offenenBetrages sowie zur Übernahme der Anwalts- und Gerichtskosten verurteilt".Die Rechnung der Digital Development GmbH sei daher unbedingt zu begleichen,um nicht zur Zahlung verurteilt zu werden.„Wir haben bei den Gerichten nachgefragt“, erklärt Kathrin Körber, Rechtsexpertinder Verbraucherzentrale Niedersachsen. „Beide haben uns bestätigt, dass es die genanntenAktenzeichen nicht gibt und auch keine Verfahren anhängig gewesen sind.“Verbraucher sollten sich daher nicht einschüchtern lassen und auf gar keinen Fallzahlen. „Auch wenn bei dieser Version des uns schon bekannten Routenplaners derBestellbutton richtig beschriftet ist, einer Zahlungsaufforderung sollten Verbrauchergelassen entgegensehen“, sagt Körber. Es ist und bleibt Abzocke und eine Abofalle.Weitere Informationen unter