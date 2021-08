JHV 2021 der Siedlergemeinschaft Gittelde verlief in großer Harmonie – Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt

Gittelde (kip) Auf Einladung der Siedlergemeinschaft Gittelde trafen sich die Mitglieder in der Gaststätte Bode in Gittelde zur Jahreshauptversammlung. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Helge Güttler und Feststellung der Beschlussfähigkeit übermittelte er die Grüße des Kreisvorsitzenden der Kreisgruppe Harz im Verband Wohneigentum Niedersachsen Steffen Brakebusch, der wegen einer Schulung des Landesverbands verhindert war. Ehrenmitglied der Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ Winfried Kippenberg überbrachte die Grüße der Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ und des Vorsitzenden Jürgen Knackstädt.Die Niederschrift über die Jahreshauptversammlung zu Beginn des Jahres 2020 wurde von den Mitgliedern mit Änderungen einstimmig genehmigt.Bericht des VorstandsIm Bericht des Vorsitzenden ließ Helge Güttler die zurückliegende Zeit Revue passieren. Leider mussten die in 2020 geplanten Veranstaltungen wegen des corona-bedingten Lockdowns ausfallen. Aus diesen Gründen durfte der Vorstand zu keinen Sitzungen in 2020 zusammenkommen. Darunter hat die Vereinsarbeit gelitten.Der Gemeinschaft gehören 52 Mitglieder an.Dankesworte richtete der Vorsitzende an die treuen Zeitungsausträgerinnen, die den Kontakt zu den Mitgliedern mit der Vereinszeitschrift gehalten haben.Kassenwartin Angelika Karl informierte über einen soliden Kassenbestand. Umfassend erläuterte sie die Kassenbestände zu Beginn und zum Ende des Vereinsjahres 2020. Sie erläuterte die Einnahmen und die getätigten Ausgaben. Ihre Bericht wurde mit Beifall aufgenommen.Die Kasse haben Uwe Weiß und Regina Oppermann geprüft. Uwe Weiß erstattete den Prüfungsbericht. Auf Antrag der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig bei Enthaltung der Vorstandsmitglieder entlastet.Satzungsmäßige WahlenUnter der Wahlleitung von Uwe Weiß wurde der langjährige Vorsitzende Helge Güttler einstimmig wiedergewählt.In getrennten Wahlgängen wurde der bisherige 2. Vorsitzende Winfried Kippenberg und die Kassenwartin Angelika Karl einstimmig wiedergewählt. Alle Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an.Aufgrund einstimmigen Votums übernimmt Helge Güttler die Aufgabe des Schriftführers.Zu Kassenprüfern wählte die Versammlung einstimmig Uwe Weiß und Bernward Geudert.Als Delegierte werden die Vorstandsmitglieder Helge Güttler und Winfried Kippenberg die Siedlergemeinschaft bei Versammlungen der Kreisgruppe Harz im Verband Wohneigentum Niedersachsen vertreten.Aus der VerbandsarbeitVorstandsmitglied Winfried Kippenberg informierte über die Arbeit des Landesverbands Niedersachsen. Besonders ging er auf die Grundsteuerreform, über die Initiative zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und über die CO²-Bepreisung und deren weitere geplante Erhöhung ein. Dadurch mit ausgelöst, sind in diesem Jahr erhebliche Preissteigerungen verbunden. Die IHK Hannover meldete, dass im Mai 2021 die Gr0ßhandelspreise um rund 7 Prozent gestiegen sind. Weitere Themen waren Windräder, Photovoltaik-Anlagen, Solar-Hausanlagen und die zahlreichen EU-Vorgaben zum Klimawandel.Lebhafte DiskussionEine lebhafte Diskussion schloss sich an. Dabei kam auch die derzeitigen Flut-Katastrophen zum Ausdruck. Die Veränderungen Klimaschutz werden nicht abgelehnt. Sie müssten aber mit Augenmaß betrieben werden. Nicht jeder eines selbstgenutzten Wohneigentums könne seine Öl- und Gas-Heizung auf einen anderen Energieträger aus finanziellen Gründen umbauen. In der Vergangenheit sorgte sich auch ohne Klimawandel stets die ältere Generation für ihre Kinder und Enkel. Ihr Motto war: Die Kinder sollen es einmal besser haben.Schon heute reiche der Strom nicht aus und es müsse aus dem Ausland teils als Atomstrom teuer hinzugekauft werden. -Und dann sollen in Kürze die Autos mit elektrischer Energie gefahren werden. Ein Mitglied warf in die Debatte ein, wenn kein Strom vorhanden sei wie jetzt in den Katastrophengebieten wie sollen mit Batterie-betriebene Einsatzfahrzeuge wie beispielsweise die Feuerwehr-Einsatzfahrzeuge bewegt werden.In diesem Zusammenhang wurde lebhaft die unsoziale und ungerechte Erhebung von Straßenausbaubeiträgen diskutiert. Hier müsse der Bund und das Land Niedersachsen für einen finanziellen Ausgleich sorgen, zumal Kraftfahrzeug- und Kraftstoffsteuer einschließlich Mehrwertsteuer in deren Haushalte fließen.Einmütig wurde der Vorstand beauftragt, entsprechende Eingaben, Stellungnahmen usw. vorzunehmen.Weitere Veranstaltungen - JubiläumsfeierIn Vertrauen darauf, dass dies möglich sein wird, will die Siedlergemeinschaft Gittelde am 5. Dezember zu einer Weihnachtsfeier einladen. In 2022 besteht die Siedlergemeinschaft Gittelde 40 Jahre. Dieses Jubiläum soll am 22. Oktober 2022 gefeiert werden. Diese Jubiläumsfeier wird der Vorstand -unterstützt von Bernward Geudert, Ralf-Peter Karl, Helmut Neumann und Uwe Weiß- vorbereitet.Weiter wurde angeregt, zu einem Vortrag zur Grundsteuerreform -möglichst Mitglieder offen – einzuladen.Mit einem gemeinsamen Essen klang die harmonische Versammlung der Siedlergemeinschaft Gittelde aus.FotoGit 563Vorsitzender Helge Güttler begrüßt die Mitglieder.Git 564Einige Mitglieder der Siedlergemeinschaft GitteldeGit 567Der wiedergewählte Vorstand der Siedlergemeinschaft Gittelde mit Vorsitzender Helge Güttler, Kassenwartin Angelika Karl und 2. Vorsitzender Winfried Kippenberg (vlnr)