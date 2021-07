Feldmarkinteressentenschaft Gittelde ehrte verdiente Vorstandsmitglieder

Gittelde (kip) Im Rahmen der wegen der Corona-Zwangspause für das Jahr 2019 jüngst nachgeholten Jahreshauptversammlung der Feldmarkinteressentenschaft Gittelde nahm der neugewählte 1. Vorsitzende Reinhard Mai die Ehrung langjähriger und verdienter Vorstandsmitglieder vor.In einer Laudatio würdigte Reinhard Mai die Verdienste des bislang tätigen Vorsitzenden Herbert Naumann, der erklärt hatte: „Über 40 Jahre Vorstandsarbeit – davon 15 Jahr als Vorsitzender- seien genug. Er habe die ehrenamtliche Arbeit gern gemacht.“ Herbert Naumann übernahm am 11. Februar 1980 die Aufgabe des stellvertretenden 2. Vorsitzenden. 2006 wurde er zum 1. Vorsitzenden der Feldmark-Interessentenschaft Gittelde gewählt. Seitdem war er aktiv im Interesse der Feldmark-Interessentenschaft tätig. Mit Freude und Einsatz hat er diese Aufgabe zur Zufriedenheit aller Landwirte wahrgenommen. Reinhard Mai überreichte ihm statt eines Präsentes einen Gutschein als kleines Dankeschön für die verdienstvolle Arbeit.Weiter ehrte der neue Vorsitzende Hartlib Arnold für seine ehrenamtliche Tätigkeit. Seit 1972 war Hartlib Arnold im Vorstand in verschiedenen Funktionen tätig. Viele Jahre war er 2. Vorsitzender. Auf seine Bitte fungierte Hartlib Arnold In den letzten Jahren nur noch als Stellvertreter im Vorstand. Auch Hartlib Arnold hatte wie auch Günter Mai nicht wieder kandidiert. Über sieben Jahre war Günter Mai Stellvertreter des Schriftführers. Außerdem half der Geehrte ehrenamtlich bei der Pflege des landwirtschaftlichen Wegenetzes und der Pflege des Begleitgrüns. Hartlib Arnold und Günter Mai erhielten als äußeres Zeichen der Anerkennung je ein Präsent.FotoGit 178Herbert Naumann, 1. Vorsitzender Reinhard Mai, Hartlib Arnold und Günter Mai (vlnr)