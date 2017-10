Anzeige

Lindner, Suding und Lambsdorf unterstützen FDP-Wahlkampf

Mit der Unterstützung bundespolitischer Prominenz wird die FDP in den beiden nächsten Wochen ihren Wahlkampf in Niedersachsen bestreiten. Insgesamt acht Großveranstaltungen plant die Partei quer über das Land verteilt. Neben Spitzenkandidat Stefan Birkner werden in Aurich, Verden, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Lüneburg, Einbeck und Hannover unter anderem der Bundesvorsitzende Christian Lindner und die Stellvertretende Bundesvorsitzende Katja Suding sprechen. Lindner wird insgesamt vier Veranstaltungen besuchen, darunter auch den Wahlkampfabschluss in Hannover. Auch der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff sowie FDP-Bundesschatzmeister Hermann Otto Solms und der nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp reden bei den Veranstaltungen.



Spitzenkandidat Stefan Birkner freut sich über die Unterstützung seiner Parteikollegen: „Nach der erfolgreichen Bundestagswahl spüren wir auch in Niedersachsen Rückenwind. In den nächsten Tagen wollen wir den Wählern noch einmal deutlich machen, wie wir uns einen Neustart in Niedersachsen vorstellen.“



Details zu den einzelnen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte der nachstehenden fcTerminliste.



Datum

Uhrzeit

Veranstaltung

Ort

11.10.2017 18 Uhr

Großveranstaltung Einbeck

PS Speicher Einbeck

mit Alexander Graf Lambsdorff, Stefan Birkner

Tiedexer Tor 3

12.10.2017 18 Uhr

Großveranstaltung Hannover

Baggi, Osho-Disco

mit Christian Lindner, Stefan Birkner

Raschplatz 7 L

15.10.2017

LANDTAGSWAHL

17 Uhr

Wahlparty

BarCelona

Knochenhauerstraße 42

16.10.2017 18.00 Uhr

Landesvorstandssitzung

Dormero Hotel

