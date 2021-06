Anzeige

Tanzlied "Das Schäferspiel" zum Johannisfest

Johannisfest wird am 24. Juni im Harz gefeiert



Bad Grund (kip) Alljährlich wurde am 24. Juni das Johannisfest als Brauchtumsfest gefeiert. Corona-bedingt fielen diese Brauchtumsfeste in 2020 und in 2021 aus. Um einen buntgeschmückten Baum wird getanzt und gesungen. Ein bekanntes Tanzlied ist das



Das Schäferspiel



Wo treff' ich meinen Schäfer an,

wo werd' ich ihn wohl finden,

der mir mein Herz erfreuen kann wohl unter Linden?

Unter einer grünen Buche ich nach meinem Schäfer suche.

Wohl unter einer Linden, da werde ich ihn finden.



Herr Schäfer, bleib' er stille stehn, mich deucht', ich sollt ihm kennen.

Warum will er so von mir gehen, und sich von mir trennen?

Ei, so will ich mich zu ihm wenden, fassen ihn an beiden Händen.

Und er soll desgleichen mir auch ein Küßchen reichen.



Ei, wie glücklich war die Stund', da ich meinen Schäfer fund,

und du bist mein Vetterle und du meine Base.

Kennt ih nicht das Liebespaar mit der langen Nase?



(Erläuterungen: Während der geschlossene Kreis um den Johannisbaum sich tanzend bewegt, geht jemand im Kreis umher und sucht sich einen Partner. Bei „Herr Schäfer, bleib' er stille steh'n“ wird dieser in den Kreis gezogen. Von da an wird dem Text entsprechend weiter getanzt- Bei „Ei, wie glücklich ist die Stund'“ tanzt das Paar im Kreis herum. Bei „Kennt ihr nicht das Liebespaar“ zeigen alle dem Paar eine lange Nase.)

Die Texte wurden mündlich überliefert. Dieser Text wurde um 1843 aufgezeichnet. Das Lied soll aus dem 17. Jahrhundert stammen. Erwähnt ist das Lied bei Günther „Der Harz“, 1888.)

