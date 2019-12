Anzeige

SoVD Eisdorf-Badenhausen wünscht seinen Mitgliedern frohe Weihnachten

SoVD Eisdorf-Badenhausen wünscht seinen Mitgliedern frohe Weihnachten und ein glückliches 2020



Eisdorf-Badenhausen (kip) Vorsitzende Ira Rode und die übrigen Mitglieder des Vorstands des SoVD-Ortsverbands Eisdorf-Badenhausen wünschen allen Mitgliedern und ihren Angehörigen mit einem mit vielen Motiven zur Jahreszeit geschmückten Weihnachtsbrief frohe Weihnachten und ein glückliches und einfach wunderbares Jahr 2020. Dazu haben sie das Gedicht „Weihnacht' wie es früher war“ in ihrem Weihnachtsbrief aufgenommen. Dieses Gedicht von einem unbekannten Verfasser lautet:



Weihnacht' wie es früher war



Ich wünsche Dir in diesem Jahr,

mal Weihnacht' wie es früher war.



Kein Hetzen zur Bescherung hin,

kein Schenken ohne Herz und Sinn.



Ich wünsch' Dir eine stille Nacht,

frostklirrend und mit weißer Pracht.



Ich wünsche Dir ein kleines Stück,

von warmer Menschlichkeit zurück.



Ich wünsche Dir in diesem Jahr,

'ne Weihnacht, wie als Kind sie war.



Es war einmal, schon lang ist's her,

da war so wenig – so viel mehr.

Verfasser unbekannt

Gefällt mir