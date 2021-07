Anzeige

Leibniz FH Hannover setzt bei berufsbegleitendem Bachelor auf Präsenz

Leibniz FH setzt bei berufsbegleitendem Bachelor auf Präsenz

Fokus liegt auf besonders qualitätsbewusste Studierende



Hannover, 16. Juli 2021. (ein/kip) Die Leibniz-Fachhochschule (FH) Hannover informiert: Entgegen dem Trend zu reiner Online-Lehre und Fernstudium hat sich die Leibniz FH entschlossen, ihren berufsbegleitenden Bachelor in Betriebswirtschaft weiterhin als Präsenzstudium in Kleingruppen anzubieten. Teil des Programms ist zukünftig nicht nur ein gemeinsames Kick-Off-Wochenende, sondern auch eine Studienexkursion ins Ausland im letzten Studienjahr.

Mark Broere, Professor für Investition und Finanzierung und Studiengangsleiter: „Mit unserem berufsbegleitenden Bachelor möchten wir ein Angebot gestalten, welches sich von der Masse abhebt. Es geht uns darum, dass die Studierenden im persönlichen Austausch mit den Lehrenden und ihren Kommilitonen eine bestmögliche Lernumgebung erfahren, was bei reinen Online- oder Fernstudienangeboten häufig zu kurz kommt. Unsere Studierenden sollen nicht nur Inhalte rezipieren, sondern vor allem auch ihre Persönlichkeit entwickeln und wertvolle Netzwerkkontakte knüpfen. Wir sind überzeugt, dass insbesondere qualitätsbewusste Unternehmen diesen für berufsbegleitende Programme seltenen Ansatz schätzen und ihre jungen Talente zu uns schicken.“

Alexander Neunzig, Geschäftsführer: „Unsere Partnerunternehmen in den dualen und berufsbegleitenden Studiengängen vertrauen auf die hohe Qualität unserer Angebote. Diesem Anspruch wollen wir gerecht werden, um besonders qualitätsbewusste Studierende zu qualifizieren.“

Eckwerte:

Zu den Eckwerten: Das Studium dauert 3,5 Jahre. Studiert wird an Abenden und wenigen Samstagen. Studienbeginn ist der 1. September 2021, die Gesamtkosten betragen 18.000 Euro.



Über die Leibniz-Fachhochschule:

An der Leibniz FH in Hannover qualifizieren knapp 150 Unternehmen ihre jungen Talente in dualen Management‑ und IT-Studiengängen. Die Spanne reicht dabei von DAX-Unternehmen wie der Continental AG und der Deutschen Telekom AG über die TUI AG bis hin zu KMU und Hidden Champions. Neben dem dualen Bachelor runden praxisorientierte Vollzeit- sowie berufsbegleitende Bachelor- und Master-Studiengänge unser Profil ab. Unser Anspruch ist, die rund 600 ambitionierten Leibniz FH Studierenden zur nächsten Generation von Fach- und Führungskräften zu entwickeln. In der Lehre legen wir besonderen Wert auf Qualität und Praxisrelevanz, wobei Projekte mit Unternehmen wesentlich sind. Die Ergebnisse unserer Forschung lassen wir in die Lehre und die betriebliche Praxis einfließen.



Gefällt mir