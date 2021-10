Anzeige

Ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Grund lädt zur Jubel-Konfirmationen am 31. Oktober 2021 ein

Bad Grund: St. Antonius-Kirche | Ev.-luth. Kirchengemeinde Bad Grund lädt zur Jubel-Konfirmationen am 31. Oktober ein



Bad Grund (kip) Am Reformationstag am 31. Oktober, 14 Uhr, soll in der St. Antonius-Kirchedie Jubelkonfirmation gefeiert werden, die in 2020 stattfinden sollte und wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. Zu dieser Jubiläumskonfirmation sind alle Konfirmanden eingeladen, die vor 50 (Goldene Konfirmation), 60 (Diamantene Konfirmation), 65 (Eiserne Konfirmation) oder 70 Jahren (Gnadenkonfirmation) ihre Konfirmation gefeiert haben.

Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein gemeinsames Kaffeetrinken im Atrium vorgesehen.

Die ehemaligen Konfirmanden dieser Jahrgänge -soweit ihre Anschriften bekannt sind- sind von der Ev.-ltuh. Kirchengemeinde Bad Grund angeschrieben und eingeladen. Wer nicht in Bad Grund konfirmiert ist und seine Jubiläumskonfirmation in Bad Grund feiern möchte, muss sich anmelden. Aus organisatorischen Gründen wird eine vorherige Anmeldung im örtlichen Pfarrbüro, Tel 05327-83 880, oder beim Kirchenvorsteher Karl-Hermann Rotte, Tel. 05327-1216, erbeten.

